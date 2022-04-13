"Траса життя": на Запоріжжі рятувальники відбуксували гумколони, які застрягли в болоті

Вчора, 12 квітня, рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій з допомогою спецавтомобілів підвищеної прохідності відбуксували три гуманітарні колони, які через негоду не змогли продовжувати рух.

Подія трапилась в селі Кам'янське Василівського району. Там в болоті застряг аж 21 евакуаційний автобус.

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Відрізок ґрунтового переїзду в селі Кам'янське місцеві називають "трасою життя". Відрізок об'їзного шляху простягається з Василівки у напрямку обласного центру. Внаслідок підриву окупантами автомобільного мосту на трасі "Харків – Сімферополь" транспорт вимушений їхати через ґрунтовий переїзд. Це єдиний шлях, щоб добратись у Запоріжжя.

Повідомляється, що рятувальники відбуксували три гуманітарні колони, які через негоду застрягли у болоті на переїзді.

Відео робіт працівників ДСНС:

Зокрема, службовці ДСНС надали допомогу у буксируванні ще 9 одиниць техніки, яка прямувала з Енергодару у Запоріжжя.

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