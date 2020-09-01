На трасі Київ – Одеса загорівся пасажирський автобус: фото з місця пожежі
Біля села Сніжки Київської області 1 вересня загорівся пасажирський автобус. На щастя, пожежу вдалося загасити, постраждалих немає.
До оперативно-диспетчерської служби Ставищанського району о 15:25 1 вересня надійшло повідомлення про загоряння автобусу "СЕТРА", повідомляє пресслужба ДСНС.
Читайте також Жахлива пожежа в будинку на Чернігівщині: загинули двоє людей, зокрема дитина
Трапився інцидент на трасі Київ – Одеса, поблизу села Сніжки.
В автобусі, який прямував зі столиці в Одесу, перебували 20 пасажирів.
На місце події виїхали рятувальники. Пожежу вдалося ліквідувати о 16:57. На щастя, жертв та потерпілих немає. Всі пасажири змогли вийти на вулицю.
Боролися з вогнем семеро людей та дві одиниці техніки.
На трасі Київ – Одеса загорівся пасажирський автобус / Фото ДСНС
Пожежу вдалося загасити, постраждалих немає / Фото ДСНС
У Сніжках загорівся автобус: дивіться карту