Біля села Сніжки Київської області 1 вересня загорівся пасажирський автобус. На щастя, пожежу вдалося загасити, постраждалих немає.

До оперативно-диспетчерської служби Ставищанського району о 15:25 1 вересня надійшло повідомлення про загоряння автобусу "СЕТРА", повідомляє пресслужба ДСНС.

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Трапився інцидент на трасі Київ – Одеса, поблизу села Сніжки.

В автобусі, який прямував зі столиці в Одесу, перебували 20 пасажирів.

На місце події виїхали рятувальники. Пожежу вдалося ліквідувати о 16:57. На щастя, жертв та потерпілих немає. Всі пасажири змогли вийти на вулицю.

Боролися з вогнем семеро людей та дві одиниці техніки.

Зверніть увагу! На Черкащині, у місті Золотоноша у ніч на 24 серпня вигорів майже весь автопарк. Полум'я знищило 12 автобусів, ще один – пошкодило.



На трасі Київ – Одеса загорівся пасажирський автобус / Фото ДСНС



Пожежу вдалося загасити, постраждалих немає / Фото ДСНС

У Сніжках загорівся автобус: дивіться карту