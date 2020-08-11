Поблизу селища Любашівка, на трасі Київ – Одеса вантажівка DAF врізалася в фуру Reanault Magnum. У результаті аварії загинули двоє людей.

ДТП трапилася приблизно о 17:00 11 серпня, повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

Читайте також На Львівщині 4-річну дівчинку збив та двічі переїхав автомобіль: у якому вона стані

У результаті аварії загинули водій та пасажир вантажного автомобіля DAF,

– йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, водій на швидкості в'їхав у припаркований на узбіччі Renault Magnum.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП і вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.



На трасі Київ – Одеса водій вантажівки в'їхав у фуру / Фото Нацполіції



У результаті аварії загинули двоє людей / Фото Нацполіції

Смертельна ДТП у Любашівці: дивіться карту