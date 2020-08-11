На трасі Київ – Одеса водій вантажівки в'їхав у фуру: є загиблі – фото
Поблизу селища Любашівка, на трасі Київ – Одеса вантажівка DAF врізалася в фуру Reanault Magnum. У результаті аварії загинули двоє людей.
ДТП трапилася приблизно о 17:00 11 серпня, повідомляє пресслужба поліції Одеської області.
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У результаті аварії загинули водій та пасажир вантажного автомобіля DAF,
– йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, водій на швидкості в'їхав у припаркований на узбіччі Renault Magnum.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП і вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
На трасі Київ – Одеса водій вантажівки в'їхав у фуру / Фото Нацполіції
У результаті аварії загинули двоє людей / Фото Нацполіції
Смертельна ДТП у Любашівці: дивіться карту