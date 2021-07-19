Жахлива ДТП на трасі Севастополь – Ялта: 5 загиблих, серед них дитина
Джерело:телеграм-канал LIFE SHOT
На трасі Севастополь – Ялта 19 липня сталася карколомна ДТП за участю 6 автомобілів. Винуватцем, попередньо, був водій самоскида.
Російські ЗМІ з посиланням на місцеву поліцію повідомляють, що у самоскида відмовили гальма.
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Самоскид протаранив 5 авто
Аварія сталася на ділянці траси неподалік села Морозовка у Балаклавському районі. За попередньою інформацією, водій самоскида влетів в автомобілі Mercedes та Daewoo. А потім зіштовхнувся з Renault та протягнув його 700 метрів.
Однак на цьому все не закінчилося. За декілька метрів самоскид протаранив Hyundai та Nissan. Зупинити вантажівку змогло лише дорожнє огородження. Після цього самоскид з'їхав у лісові насадження.
На оприлюднених у мережі кадрах видно, що деякі автомобілі сильно постраждали. Від удару їх сплющило, мов консервні бляшанки. Внаслідок ДТП:
- 9 осіб постраждали;
- 5 – загинули, зокрема 2 неповнолітніх.
Самоскид протаранив 5 авто: дивіться відео
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