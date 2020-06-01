Середньомісячна температура повітря у Києві у травні 2020 року становила лише 12,4 градуса тепла. А це на 2,8 градуса нижче за кліматичну норму. Тому кліматологи визнали травень 2020 найхолоднішим у XXI столітті.

Водночас метеорологічне літо до столиці поки що не завітало. Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії.

Важливо Зима близько: Карпати засипало снігом в перший день літа – фото

Як зазначили метеорологи, найхолодніше у Києві було 13 травня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +2 градусів, а найтепліше – 11 травня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +27,6 градуса.

Травень, як і рік тому, виявився щедрим на опади, яких випало аж у 230% від кліматичної норми. У рейтингу найвологіших цьогорічний травень став шостим, повідомили кліматологи.

У червні 2020 року середня місячна температура очікується в межах +18...+22 градусів тепла, що на 1,0 – 1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

Актуально Потужні зливи та град накрили Харків: відео негоди

Негода в Україні: головне