Це трапилося після приблизно опівночі 21 травня у приймальному відділенні лікарні. Згодом 26-річного зловмисника затримали та він виявився п'яним.

Зверніть увагу У Сумах чоловік побив ветерана АТО і на камеру знущався з непритомного



Підлога приміщення, де побили медиків на Харківщині / Фото Нацполіції

Більше про побиття

Чоловік на своєму мотоциклі потрапив у ДТП.

Згодом його з місця події забрав брат і відвіз у лікарню.

В учасника аварії була травмована нога.

У момент їх приїзду лікарі надавали допомогу іншій людині з більш серйозною травмою.

Тому черговий лікар та медична сестра запропонували чоловікам трохи зачекати.

Однак вони на це не погодились і почали вимагати першочергової уваги до себе.

Згодом постраждалий почав бити медичних працівників.

Як наслідок вся підлога була закидана різними речами та в плямах крові.



Автомобіль, у який врізався мотоцикл / Фото Нацполіції

Що було після цього

До правоохоронців зателефонували о 00:05 годині. Зловмисника незадовго після цього затримали.

Оскільки в нього були ознаки алкогольного сп'яніння, поліцейські запропонували пройти тест на вміст алкоголю в крові. Однак чоловік відмовився. На нього склали одразу кілька протоколів за якими йому загрожують різні покарання:

Порушення правил дорожнього руху – 340 гривень штрафу

Керування без прав чи відмова показати їх – 510 гривень штрафу

Керування транспортом напідпитку та відмова пройти огляд – позбавлення прав на термін від 2 до 3 років

До теми Від 2 до 12 років тюрми: у Раду внесли законопроєкт про кримінал за насилля над медиками

Що загрожує за побиття медиків

Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство, яке вчинене групою осіб. Якщо вину зловмисників доведуть, їм загрожує до 5 років в'язниці.