У Карпатах наприкінці травня все ще лежить сніг: фото

Попри те, що до літа залишилося декілька днів, у Карпатах все ще лежить сніг. Водночас температура повітря у горах опустилася майже до нуля.
На фейсбук-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту повідомили, що на вершині гори Піп Іван зафіксували 1 градус тепла.
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Станом на 08:00 23 травня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями. Вітер південно-західній 7 – 8 метрів на секунду. Температура повітря +1 градус,
– йдеться у повідомленні.