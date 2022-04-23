"Треба бути кінч**им дебілом": театр у Самарі "прикрасили" літерою Z
Літера Z стала символом війни Росії проти України. Вона все частіше з'являється у різних місцях Росії. Ба більше, навіть у театрах.
Про це в ефірі 24 каналу розповів російський опозиційний правозахисник Марк Фейгін. За його словами, у такий спосіб росіяни створюють певну видимість ентузіазму та підтримки.
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Росіяни викинули конституції у смітник, – Фейгін
Російський опозиційний правозахисник сказав, що триває все активніше розміщення букви Z. Зараз навіть чиновники приїжджають і доручають іншим. Якщо не виконуєш – тебе карають.
У моїй рідній Самарі на театр опери та балету повісили літеру Z. Опера й балет та буква Z. Треба бути кінч**им дебілом,
– емоційно відреагував Фейгін.
Він пригадав, що був віцемером міста майже 10 років, ще у 1990-х роках, де раніше за таке могли покарати, а зараз це все норма.
Вони суперечать власним нормам закону про те, що недопустима політична й інша пропаганда в закладах освіти. Зараз конституції викинули у смітник. Карають тих, хто не показує прагнення. Більша частина з них, щоб до них не чіплялись роблять це, а є й ентузіасти-українофоби.