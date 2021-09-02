Треба читати Біблію, – глава "компартії" Росії заявив, що першим комуністом був Ісус Христос

Керівник КПРФ Зюганов вкотре готується стати депутатом державної думи Росії. Бажання прийти до влади затьмарило йому голову та спонукало до маразматичних висловлювань.

Відтак, виступаючи 1 серпня в ефірі радіо "Комсомольська правда", політик заявив, що "першим комуністом на планеті у новому літочисленні був Ісус Христос".

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Покладіть Нагірну проповідь Ісуса та поруч моральний кодекс будівників комунізму – один в один, ви просто ахнете. А головний лозунг комунізму – "Хто не працює, той не їсть" – написаний у посланні апостола Павла. Треба вивчати Біблію, ви тоді будете розуміти багато,

– продовжив Зюганов.

Видання Meduza пише, що Зюганов називає Ісуса Христа комуністом останні 20 років.

Здебільшого ці маразматичні заяви він робить перед виборами у державну думу Росії.

29 листопада 1999 року (за 20 днів до виборів);

31 серпня 2011 року (за 95 днів до виборів);

20 квітня 2016 роки (за 151 день до виборів);

1 вересня 2021 роки (за 16 днів до виборів).

У РПЦ відреагували на слова Зюганова, зауваживши, що не вважають "коректним і доречним порівнювати втілення Бога з будь-якими політико-економічними навчаннями, зокрема комунізмом".