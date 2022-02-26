"Треба допомагати Україні, а ви лиш пі***те": українець епічно зірвав ефір іноземного телеканалу

Один з ізраїльських телеканалів робив включення з Києва, проте все пішло не по плану. До кадру увірвався українець, який сказав, що потрібно допомагати Україні, а не тільки говорити.

Звичайно, чоловік використовував лайку, проте він все ж постав героєм в очах користувачів мережі. Адже показав велетенську биту й сказав, що збирається "сєпарів єб***ти". Про це повідомляє 24 канал з посиланням на запис ефіру.

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Розмова різко стала позитивнішою

У включенні в цей момент були дві людини – чоловік і жінка. До них ззаду підійшов чоловік, який досить своєрідно закликав допомагати Україні в час, коли російський окупант атакує наші міста.

Ви тут тільки пі***те, а треба допомагати Україні, досить теревенити! Я ось у тероборону записався, а ви хто взагалі?,

– сказав чоловік.

На словах про тероборону чоловік якраз і почав показувати велику битку. Проте журналістка повідомила, що вони з Ізраїльського ЗМІ й розмова перейшла в значно позитивніше русло. "А Ізраїль за нас!", – сказав чоловік і проявив доброзичливість.

Чоловік увірвався до ефіру телеканалу: дивіться відео

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