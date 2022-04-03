Треба кинути "ядерну бомбу" на економіку Росії, – Фурман про нафтове ембарго
На нафту і газ припадає майже половина російського експорту і приблизно 40% доходів. А вплив економічних санкцій Росія відчує лише у довготсроковій перспективі.
Нафтове ембарго може швидко завдати краху економіки країни-агресорки. Про це в ефірі 24 каналу сказав економіст та член ради Нацбанку України Василь Фурман.
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За його словами, є всі шанси, що Європа піде на цей крок. Вже ведуть відповідні перемовини.
Всі розуміють, якщо буде ембарго, це буде "ядерна бомба" на економіку Російської Федерації,
– зазначив Фурман.
Вплив на економіку Росії
Разом з тим, він зауважив, що першу "ядерну бомбу", Захід, США й інші провідні країни світу скинули на Росію, коли ввели безліч фінансових санкцій.
Це дуже сильно вдарило по російській економіці. Очікують, що ВВП країни впаде від 10 до 30% за різними оцінками. Ба більше, понад 3 мільйони росіян втратить роботу.
Треба кинути "ядерну бомбу" на економіку Росії: дивіться відео