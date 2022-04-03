Треба кинути "ядерну бомбу" на економіку Росії, – Фурман про нафтове ембарго

На нафту і газ припадає майже половина російського експорту і приблизно 40% доходів. А вплив економічних санкцій Росія відчує лише у довготсроковій перспективі.

Нафтове ембарго може швидко завдати краху економіки країни-агресорки. Про це в ефірі 24 каналу сказав економіст та член ради Нацбанку України Василь Фурман.

Увага Якщо Захід не введе нафтогазове ембарго, Росія заробить рекордні 321 мільярд доларів, – ЗМІ

За його словами, є всі шанси, що Європа піде на цей крок. Вже ведуть відповідні перемовини.

Всі розуміють, якщо буде ембарго, це буде "ядерна бомба" на економіку Російської Федерації,

– зазначив Фурман.

Вплив на економіку Росії

Разом з тим, він зауважив, що першу "ядерну бомбу", Захід, США й інші провідні країни світу скинули на Росію, коли ввели безліч фінансових санкцій.

Це дуже сильно вдарило по російській економіці. Очікують, що ВВП країни впаде від 10 до 30% за різними оцінками. Ба більше, понад 3 мільйони росіян втратить роботу.

Треба кинути "ядерну бомбу" на економіку Росії: дивіться відео