Перемога може настати пізніше, ніж хотілося б, треба навчитися жити в нових умовах – Резніков

Розпочався третій тиждень героїчного спротиву українських захисників проти російських окупантів. Попри те, що вороги зазнають нищівних втрат, українцям слід навчитися жити, а не виживати в нових умовах.

Війна може не завершитися так швидко, як би усім українцям хотілося б. Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє 24 канал.

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Треба навчитися жити в нових умовах

Резніков розповів, що міжнародні санкції дуже сильно впливають на ситуацію в Росії. Окрім цього, українська армія робить величезну роботу, щоб війна стала максимально непопулярною серед громадян країни-агресорки.

Але ми маємо реалістично оцінювати ситуацію. Ми усіма силами наближаємо перемогу. Проте ніхто точно не скаже, коли у Росії вичерпається запас міцності. Це може статися пізніше, ніж нам би хотілося. Ми повинні бути готові,

– додав міністр.

Тому, за словами Резнікова, українці повинні не виживати, а навчитися жити в нових умовах.

"Перезапустити сектор оборони та країну в цілому. Тоді у ворога не буде жодного шансу нас здолати. Я не хочу наводити досвід інших країн, які вистояли у подібних умовах. Ми знаємо різні приклади", – зауважив очільник Міноборони.

Міністр підсумував, що українцям потрібно звикати, що вони тепер і самі є прикладом та взірцем для світу. І цей приклад дуже гідний, тож слід продовжувати тримати стрій, підтримувати близьких та рухатися до перемоги.

Дивіться звернення Олексія Резнікова:

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