Треба ще знайти дурнів, які сядуть за ті танки, – військовий про "розконсервовану" техніку

Окупанти намагаються відновити свої величезні втрати технікою, знятою з тривалого зберігання. Оскільки її стан здебільшого незадовільний, треба буде ще знайти дурнів, які погодяться туди сісти.

Про це заявив секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Роман Костенко в ефірі 24 каналу.

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За його словами, як правило, так було в радянській армії, а в російській є й досі, коли у людей щось ламалося, вони їхали до начальника бази, де зберігається техніка на випадок війни, і він за певну винагороду роздавав різні деталі, розуміючи, що воєнних дій може ніколи не бути.

Я впевнений, що так і є, тож їм (росіянам – 24 канал) знадобиться дуже багато грошей, щоб усе відновити, а потім ще знайти дурнів, які сядуть за ту техніку й поїдуть до нас намагатися воювати,

– розповів військовий.

Варто зауважити, що за даними розвідки, Росія часто зіштовхується з проблемою неможливості відновлення техніки після "розконсервації" зі складів. З бойових машин повністю розікрали оптичні прилади та електроніку з вмістом дорогоцінних металів.

Костенко розповів про "розконсервовану" техніку окупантів: дивіться відео