"Треба валити з країни": депутатка Колісник двічі пояснила свої скандальні слова

Навколо листування "слуги народу" Анни Колісник про те, що "треба валити з країни", розгорівся скандал. У мережі звернули увагу на те, що жінка відправила повідомлення під час доповіді у Раді головнокомандувача ЗСУ. Сама нардепка запевнила, що між цим немає зв'язку.

На фото, оприлюднених журналістами, видно повідомлення "Ми слухаємо Хомчака" та "Треба валити з цієї країни". Точну дату відправлення розгледіти важко.

Про скандал Треба валити з країни, – "слуга" Колісник переписувалась під час виступу Хомчака в Раді

На цю тему політикиня написала 2 дописи у своєму фейсбуці, але перший видалила незадовго після публікації. Зауважимо, що у соцмережі вона підписана як "Колесник", а на сайті Ради – "Колісник".

Спроба №1

Спочатку Колісник написала, що не планує покидати країну назавжди. Мовляв, мала на увазі всього лише відпочинок на травневі свята.

Я жива людина і маю право на відпочинок, як і кожен. Люблю свою країну і до іншої виїжджати не збираюся,

– запевнила депутатка.

Й додала, що їй прикро, що ЗМІ саме так розтлумачили її слова. "Шкода, що їх не цікавить робота в комітеті та поза стінами Ради", – додала вона.



Допис Колісник у фейсбуці / Скриншот

Наразі цього допису вже немає на сторінці депутатки, він також недоступний при переході за відповідним посиланням. Натомість там з'явилася нова публікація.

Спроба №2

О 16:29 Колісник опублікувала вже розлогіше пояснення. Зокрема запевнила, що листування не пов'язане з доповіддю Хомчака. Мовляв, 2 повідомлення стосуються різних тем.

Хомчак відзвітував у Раді про загострення на Донбасі. Він заявив, що Росія нарощує війська біля кордону й запевнив, що ЗСУ готові до адекватної відповіді.

"Я не пишу по еміграцію, а про відпочинок на травневі свята. Так, я збираюся відпочити, коли матиму перерву від роботи. Нічого спільного з "виїздом" із країни назавжди", – написала вона.



Нова публікація депутатки Колісник / Скриншот

"Вклалися у розкрутку цієї псевдосенсації ті, у кого вже давно все підготовлено саме для "закордонного патріотизму" – офшори там, діти там, спільники там", – вважає Колісник.

"Слуга народу" запевнила, що вона патріотка своєї країни та не збирається її покидати. А у парламенті займатиметься тим, заради чого туди прийшла – змінюватиме країну на краще.