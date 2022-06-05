Треба якось пояснювати солдатам, за що воюють, – Арестович про зміну російського командування

"Спецоперація" Росії в Україні затягнулася. Ще й не принесла жодних значних результатів чи перемог.

Арестович про зміну російського командування

Тому країна-агресорка ухвалила рішення змінити військове командування. Думає, що це допоможе досягти успіху. Втім, як висловився радник голови Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE", російська армія потребує не стільки того, хто добре командуватиме, як того, хто надихатиме солдатів.

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Зміна командування може означати, що у військ проблеми з морально-психологічним станом… Їм потрібна людина, яка не просто буде керувати військами, а надихатиме їх. Потрібна людина, яка знайде підхід до солдатів,

– заявив Арестович.

Він додав, що російська сторона вже дуже виснажена до цього 101 дня, адже вони точно не розраховували на таку довгу битву. Тому Росія вирішила призначити того, хто більш вміло, ніж прості червоні командири, вестиме солдатів в бій. Ним став генерал Геннадій Жидко.

Згадав Арестович і про російських відмовників, кількість яких майже 40%. Каже, що це теж могло послугувати зміні командування. Слід мати таку особу, яка зможе пояснити солдатам за що ті воюють.

Наостанок речник голови Офісу Президента сказав, що, найімовірніше, змінили командування через неуспіх "спецоперації" – сильні втрати в особовому складі, жодних значних перемог на головних напрямках, зокрема не взяли Ізюм, Попасну, Сєвєродонецьк й трасу Лисичанськ – Бахмут. Арестович підкреслює, що це точно не той ефект, якого очікував Путін, тому він вирішив зробити чергову ротацію.

Дворнікова усунули від командування

Президент Росії Володимир Путін призначив нового командувача військ в Україні, генерала Олександра Дворнікова у квітні. Ще тоді це розцінили, як визнання провалу плану Росії.

Понад тиждень тому команда Conflict Intelligence Team від джерел серед солдатів дізналася, що замість Дворнікова операцією в Україні тепер командує генерал Геннадій Жидко, колишній командувач Східного військового округу, а нині заступник міністра оборони Росії з військово-політичної роботи.

Тож, очевидно, Дворніков не виправдав надій, які на нього поклали у Кремлі. При цьому член команди розслідувачів Руслан Левієв зазначив, що не знає причин усунення Дворнікова і не може стверджувати, що це стало результатом якихось його недоробок у ході "спецоперації".

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