"Треба звертати увагу на кілька речей": як розпізнати волонтерську організацію від шахраїв

В Україні масово пожвавились волонтерські організації з початком повномасштабного вторгнення Росії. Проте є чимало шахраїв, яких варто вміти розпізнавати.

Про це в ефірі 24 каналу розповів Олег Проць – засновник громадської організації "Штаб 24". За його словами, насамперед треба звертати увагу на кілька простих речей.

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На що саме варто звертати увагу

Засновник громадської організації наголосив на тому, що зараз є дуже багато фондів і пункту збору осіб, які працюють над волонтерством. Це з одного боку і дуже добре, але варто бути обережними.

Потрібно звертати увагу на декілька речей. Перевіряти законність діяльності волонтерської організації. Чи вона зареєстрована у встановлену законом порядку,

– зазначив Проць.

Він пояснив, що треба і перевіряти, чи відкритий у волонтерської організації банківський рахунок. Саме це надалі дасть змогу проаналізувати гроші та їхній "фінансовий рух".

Потрібно звертати увагу з погляду букви закону. На реєстрацію. Хто входить у громадську організацію. Хто є засновники. Чи є у них соціальні мережі. У соцмережах має бути постійно результат їхньої роботи. Олег Проць Засновник громадської організації "Штаб 24"

Загалом Проць підкреслив, що фактично кожна громадська організація в той чи інший спосіб звітує перед людьми, які передають гроші. "У такий спосіб ми можемо порекомендувати на ці речі звертати увагу", – завершив він.