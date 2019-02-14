Треба готуватися до гіршого: у Путіна нервово відреагували на нові можливі санкції США

У Росії нервово відреагували на нові можливі санкції США, які американці готують у відповідь на агресію Кремля проти України. Через це, в РФ вважають, що наразі немає надії на якесь покращення відносин Москви і Вашингтона.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков зауважив, що в цій ситуації варто "готуватися до гіршого", передає ТАСС. Він звинуватив Вашингтон у русофобії, незважаючи на те, що сама РФ є країною-агресором.

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Теоретично треба завжди сподіватися на краще, але готуватися до гіршого. Але в даному випадку, при настрої і в Конгресі, і в Сенаті США сподіватися на поліпшення двосторонніх відносин або хоча б стійку ремісію цієї хвороби русофобії наразі не доводиться. Ми бачимо прояви цієї хвороби. Це така шалена русофобія, абсолютно емоційна і не ґрунтується на експертних даних,

– заявив Пєсков.

На думку речника Кремля, США своїми заходами нібито намагаються витіснити російські компанії зі світових ринків.

У свою чергу представник МЗС РФ Марія Захарова назвала плани США щодо нових санкцій проти РФ "медичним випадком" і закликала не ставиться до цього серйозно.

"Говорити серйозно про чергові розмірковування американських законотворців в даному випадку язик не повертається, тому що люди, які створюють закони, все-таки повинні розбиратися в праві не тільки внутрішньому, а й міжнародному", – сказала вона.

Які нові санкції США можуть ввести проти РФ?1. Санкції проти російських банків, які підтримують зусилля РФ щодо підриву демократичних інститутів в інших країнах.



2. Санкції, спрямовані на інвестиції в російські проекти зі зрідженого природного газу за межами РФ. Також законопроект передбачає санкції, пов'язані з російським суверенним боргом.



3. Санкції щодо російського кіберсектора. До цієї частини відносяться санкції щодо російських політичних фігур, олігархів і членів їхніх сімей, а також інших осіб, які сприяють незаконним і корупційним діям.



4. Санкції, що стосуються російської агресії в Україні. Так, сенатори пропонують внести в санкційні списки 24 працівників Федеральної служби безпеки Росії, які вважаються причетними до захоплення українських моряків у Керченській протоці.



5. До того ж, у відповідь на дії РФ в Україні сенатори пропонують ввести обмежувальні заходи проти кораблебудівного сектора РФ у разі, якщо Росія буде порушувати свободу судноплавства в Керченській протоці.