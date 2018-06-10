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Треба робити Крим дедалі дорожчою "валізою без ручки" для Росії, – експерт

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Анексія Росією Криму
Анексія Росією Криму / Ілюстративне фото

На сьогодні Росія витрачає чимало грошей зі свого бюджету на окупований нею Крим. Тож для повернення півострова під контроль України потрібно продовжувати та посилювати санкції проти РФ.

Таку думку під час чату для "Главреда" висловив голова наглядової ради Фонду "Майдан закордонних справ" і головний редактор сайту BlackSeaNews Андрій Клименко.

"На сьогоднішні Крим обходиться російському бюджету в кілька мільярдів доларів на рік. Внутрішній голос старого економіста підказує мені, що їх втрати по Криму обчислюються в цілому (з урахуванням санкцій та інших складових цього процесу) близько 1% ВВП", − розповів експерт.

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Клименко також порекомендував методи рішення "кримської" проблеми.

Потрібно продовжувати робити Крим дедалі дорожчою "валізою без ручки" для Росії. Альтернатива – це війна. Тому єдиний розумний шлях – це тримати санкції і посилювати санкції проти Росії, не допускати їх скасування, створювати всі великі втрати для Росії у зв'язку з окупацією та анексією Криму,
− наголосив голова наглядової ради Фонду "Майдан закордонних справ".

До слова, 9 червня лідери країн "Великої сімки" (G7) у підсумковому комюніке саміту в Канаді засудили анексію Криму Росією та виголосили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Лідери G7 також заявили про готовність введення нових санкцій проти Росії.

Теги: Новини України Новини політики Санкції Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Гроші
Джерело: 24 Канал
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