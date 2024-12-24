Повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail. За статистикою, цього року мінімальна площа морського льодового покриву склала лише 1,65 мільйона квадратних кілометрів, що значно менше за середній показник 1979 – 1992 років, який становив 6,8 мільйона квадратних кілометрів.

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Коли може настати літо в Арктиці без морського льоду

Тепер учені припускають, що перше літо, коли Арктика залишиться повністю без морського льоду, може настати вже у 2027 році. У рамках нового дослідження вони використали 300 комп’ютерних симуляцій, які показали, що повне зникнення льоду в Арктиці гарантовано відбудеться впродовж наступних 9-20 років, незалежно від зусиль людства щодо скорочення викидів парникових газів.

Крім того, 9 із 300 симуляцій свідчать, що день без льоду може настати вже через три роки, незалежно від подальших дій людства. Втім, хоч зникнення арктичного морського льоду матиме значний вплив на клімат і погодні умови на планеті, це не призведе до суттєвого підвищення рівня моря. На відміну від льодовиків і крижаних щитів на суші, морський лід уже перебуває в океані, тому його танення не вплине на глобальний рівень моря.

Морський лід в Арктиці / Фото Unspalsh

Які зміни відбудуться, якщо зникне морський лід Арктики

Докторка Селін Хезе з Гетеборзького університету зазначила, що перший день без льоду матиме значний вплив на екосистему та клімат Землі, кардинально змінюючи погодні умови. Зокрема, дослідники прогнозують екстремальні погодні явища, як-от сильні холоди до -20 градусів за Цельсієм на півдні Італії та масштабні лісові пожежі у Скандинавії.

Науковці також вважають, що під час цього періоду без льоду Північний Льодовитий океан поглинатиме більше тепла, ніж зазвичай, що ускладнить відновлення морського льоду та підвищить ймовірність збільшення кількості днів без льоду в майбутньому.

Лід в Арктиці тане / Фото Unsplash

Зазначимо, що раніше прогнози зникнення морського льоду переважно орієнтувалися на перший місяць без льоду, коли його площа становитиме менш як 999 тисяч квадратних кілометрів.

У дослідженні, проведеному Університетом Колорадо, науковці дійшли висновку, що період без льоду в Арктиці неминуче настане в наступному десятилітті. Проте нова робота зосереджена на визначенні конкретного першого дня, коли Арктика буде повністю звільнена від льоду.

Вчені визнають, що в контексті всієї планети, один день без льоду в Арктиці може не мати значного впливу.

Крім того, науковці зазначають, що перший день, коли Арктика повністю позбудеться льоду, стане свідченням того, що людство радикально змінило одну з ключових особливостей природного середовища Північного Льодовитого океану, яке раніше було вкрито морським льодом і снігом протягом усього року через викиди парникових газів.

Статистичні дані свідчать, що за останні 30 років площа морського льоду в Арктиці зменшувалася на 12% кожне десятиліття. Цього року мінімальна площа льодового покриву стала однією з найменших за всю історію спостережень, посівши четверте місце за всю історію спостережень у жовтні.