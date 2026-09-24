Результати торгів оприлюднені на власному сайті Бонні Блю. Водночас наразі немає підтвердження, що гроші справді були перераховані, а дитина офіційно отримала ім'я BetBolt.

Як пройшов аукціон

Бонні Блю оголосила про завершення аукціону у відео в Instagram, опублікованому 22 вересня. За її словами, переможна ставка становила 1,2 мільйона фунтів стерлінгів, а право назвати дитину отримала компанія BetBolt.

Зауважимо, що на сайті суми ставок відображаються в доларах. При цьому сама Блю у відео назвала суму саме у фунтах.

Бонні Блю розповіла про результати аукціону: дивіться відео

За правилами аукціону, мінімальна ставка становила 10 тисяч доларів, а кожен учасник міг зробити лише одну пропозицію. Ім'я, яке запропонує учасник із найвищою ставкою, мало стати ім'ям дитини.

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Мій аукціон завершився, і за 1,2 мільйона мого малюка звати BetBolt,

– заявила Бонні Блю.

Модель також пожартувала, що тепер їй доведеться вигукувати це ім'я на дитячому майданчику. Водночас Блю зізналася, що сама не до кінця розуміє, хто стоїть за BetBolt і чим саме займається компанія.

Вона також поцікавилася, чи варто їй зв'язатися з переможцем і подякувати йому, а також чи буде BetBolt якось пов'язаний із життям її сина.

Зверніть увагу! Бонні Блю, справжнє ім'я якої Тіа Біллінгер, стала відомою завдяки контенту на OnlyFans та публічним провокативним заявам.

Чи справді дитину назвали BetBolt

Блю заявляла, що мала відвідати адміністративну службу в Лондоні, щоб офіційно зареєструвати ім'я сина. Однак станом на 24 вересня немає оприлюдненого документа, який підтверджував би завершення цієї процедури.

Також відсутнє підтвердження від BetBolt щодо переказу 1,2 мільйона фунтів. Тож наразі відомо лише про заяву самої Блю та результати, опубліковані на її сайті.

Які ще імена пропонували

В аукціоні фігурували й інші пропозиції, пов'язані з криптовалютами, інтернет-культурою та брендами. Зокрема, за ім'я Grok запропонували 1,1 мільйона доларів, за Clavicular – 1 мільйон, а за PUMP THETRENCHERYA – 801 тисячу доларів.

Також у списку були Group Project зі ставкою 750 тисяч доларів, Top G – 369 999 доларів, Dogecoin – 250 тисяч та Solana – 30 тисяч доларів.

Які імена брали участь у аукціоні / Скриншот

Водночас із таблиці на сайті Блю неможливо встановити, чи всі учасники справді представляли зазначені компанії або бренди.