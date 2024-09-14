Завдяки цьому підприємства можуть підтримувати безперервність виробництва і сприяє стабілізації економіки в умовах кризи. Згідно з опитуванням Міністерства економіки, проведеним серед більш ніж 3000 компаній, майже 60% підприємств назвали пошук кваліфікованих працівників своєю основною проблемою.

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Як українські підприємства долають кадрову кризу

Компанії пристосовуються до нових умов, змінюючи підходи до підбору персоналу та розширюючи кадрову політику. Вони активно працевлаштовують жінок на позиції, які традиційно займали чоловіки, а також залучають працівників старшого віку, студентів і навіть підлітків.

Це стосується як промислових підприємств, так і інших секторів економіки, що є важливим для забезпечення безперервного виробництва та відновлення економіки.

Велика кількість українських компаній, зокрема промислові гіганти, стикаються з дефіцитом працівників. Тетяна Петрук, директорка зі сталого розвитку компанії "Метінвест", в інтерв'ю виданню зазначила, що в компанії наразі відкрито близько 4000 вакансій. Нестача персоналу створює проблеми, які негативно впливають на виробничі процеси.

Брак кадрів відчуваємо не лише ми. Його відчувають усі компанії в регіонах, у тому числі й наші підрядники,

– зауважила Петрук.

Компанії, такі як "Метінвест", адаптують свою кадрову політику до нових реалій, автоматизуючи виробничі процеси, збільшуючи обов'язки наявних працівників і здійснюючи його ротацію.

Одним із ключових кроків стало залучення до роботи представників старшого покоління та молоді, яка тільки починає кар'єру. Наприклад, мобільний оператор Vodafone реформував свою молодіжну програму, надавши близько 50 підліткам у 12 українських містах можливість отримати перший робочий досвід.

Як жінки рятують виробництва

Одним із найяскравіших прикладів змін на ринку праці є активне залучення жінок до виконання завдань, які раніше були суто чоловічими. Це особливо помітно в таких компаніях, як "Сільпо" і "Метінвест".

У "Сільпо" жінки все частіше обіймають посади вантажників, обробників м'яса, охоронців і навіть водійок вантажівок. У компанії зазначають, що ці заходи допомагають компенсувати гострий дефіцит робочої сили та забезпечувати безперервність роботи.

У галузі виробництва сталі, яка традиційно орієнтована на чоловіків, також збільшується частка жінок. У "Метінвесті" жінки складають близько 30 – 35% персоналу, причому деякі з них залучені навіть до підземних робіт. Ці зміни демонструють значну роль жінок у підтримці стабільної роботи підприємств і економіки в умовах війни.

Як до роботи залучають ветеранів та молодь

Також компанії приділяють особливу увагу співпраці з ветеранами та молоддю. Група "Метінвест" впровадила програму підтримки ветеранів ще під час мобілізації. Після повернення до мирного життя, колишні військові отримують допомогу не лише від самої компанії, але й через спеціальні програми для їхніх родин.

Також компанії активно співпрацюють із професійними коледжами, залучаючи молодих спеціалістів. Це не лише допомагає закрити наявні вакансії, але й сприяє формуванню нового покоління професіоналів, готових працювати у складних умовах.