Заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан розповів, що над розв'язанням проблеми працюють представники влади та бізнесу. Про це повідомляє пресслужбу Апарату Верховної Ради України.

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Які є проблеми на ринку праці

За словами Мовчана, в Україні виникла проблема, коли внутрішньо переміщені особи не можуть знайти роботу за своєю професією в нових регіонах, хоча в сусідніх областях спостерігається нестача кадрів.

Створення "мапи попиту", яка покаже ринок праці в масштабах країни з урахуванням регіональних особливостей, може частково вирішити ситуацію,

– розповів він.

Мовчан зазначив ще одну проблему ринку праці – вікову дискримінацію під час працевлаштування.

"Багато компаній не розглядають кандидатів категорії 40+. А це люди з досвідом, які вміють і хочуть працювати, але не мають можливості", – пояснив заступник голови Комітету.

Що може врятувати ринок праці України

Він зазначив, що залучення трудових мігрантів є досить складним процесом, оскільки потребує створення системи інтеграції для працівників. Серед основних вимог – забезпечення житлом та, за необхідності, організація мовних курсів. Мовчан також зауважив, що така імміграція може збільшити навантаження на внутрішні ринки.

За його словами, впровадження економічного бронювання має допомогти зупинити зростання дефіциту робочої сили. Він додав, що уряд наразі розглядає кілька можливих варіантів цього механізму. Крім того, Україна продовжує роботу над поверненням українських біженців з-за кордону.

На завершення він підкреслив, що для об’єднання зусиль у стабілізації ситуації та реалізації проєктів економічного відновлення України необхідно продовжувати обговорювати проблеми з представниками уряду та державних структур.