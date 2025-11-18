Українське видання уже незабаром може потішити фанатів творчості Дена Брауна. Коли ж воно з'явиться у книгарнях – розповість 24 Канал з посиланням на Клуб сімейного дозвілля.

Цікаво ШІ сказав, які книги Дена Брауна вважає переоціненими: дісталося культовому бестселеру

Коли з'явиться нова книга Брауна українською?

Роман Secret of secrets українською вийде під назвою "Таємниця таємниць". Це 8-й роман Дена Брауна і 6-й із серії про Роберта Ленґдона. Хоча усі книги існують як окремі історії, поєднані одним персонажем.

Українською мовою книга з'явиться завдяки видавництву Клуб сімейного дозвілля, яке видало усі попередні книги автора бестселера "Код да Вінчі".

Анонс нової книги уже з'явився на сайті видавництва. Щоправда, поки що ні обкладинки "Таємниці таємниць", ні точної дати початку передпродажу немає. Хоча щодо обкладинки, можна припустити, що вона буде у схожому до попередніх книг оформленні.

Уже понад 1 500 людей додали цю книгу собі у список бажаних.



"Таємниця таємниць" на сайті КСД / Скриншот

Як йдеться на офіційному сайті Дена Брауна, "Таємниця таємниць" оповідатиме про пригоди відомого нам професора Ленґдона, який вирушив до Праги на лекцію Кетрін Соломон, з якою він нещодавно почав стосунки.

Проте замість відкриття почався хаос, причиною якого стало убивство. Кетрін же зникла, а Ленґдон став мішенню, на яку полює потужна організація.

Основні події розгортаються в Празі, Лондоні та Нью-Йорку. Ленґдон намагається знайти Кетрін та розгадати загадки, які будуть на його шляху.

