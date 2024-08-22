Зокрема, запланована дитяча екоекскурсія та новий маршрут по Нивках. Заходи відбудуться з четверга до неділі включно.

Дивіться також Інклюзивний пляж Одеси: як ветерани та люди з інвалідністю відпочивають біля моря

Які екскурсії будуть проводитися до Дня Незалежності

Першою екскурсією цього тижня, 22 серпня, стануть "Нивські етюди". Учасники пройдуть вулицями мікрорайону Нивки, ознайомляться з історією цього району, дізнаються про видатних політиків і науковців, чиї імена носять вулиці, а також побачать твір мистецтва відомої художниці-шістдесятниці. Для участі необхідно зареєструватися за посиланням. На захід потрібно зареєструватися за посиланням.

Цього ж дня відбудеться екскурсія "Прогулянка сучасною Оболонню", що пройде від станції метро "Мінська" до Оболонської набережної та парку "Наталка". Учасники дізнаються про історію створення меморіалів і інфраструктурних об'єктів, зокрема про пішохідний міст, що з'єднує набережну з Оболонським островом. Реєстрація доступна за посиланням. Реєстрація тут.

23 серпня, у п'ятницю, відбудеться екоекскурсія для дітей під назвою "Мандрівка до Будинку природи". Юні дослідники матимуть можливість познайомитися з унікальною флорою і фауною та дізнатися про важливість охорони навколишнього середовища. Для участі потрібно зареєструватися за посиланням.

У п'ятницю також пройде екскурсія "Київ: стежиною воєнної історії", де всі охочі зможуть оглянути мілітарні об'єкти Києва та дізнатися про події тривалої боротьби за незалежність України. Місце зустрічі буде вказане в реєстраційній анкеті.

Того ж дня відбудеться екскурсія "Шлях української державності", на якій учасники дізнаються про боротьбу за українську державність часів Гетьманщини, державні утворення України, що існували століття тому, а також про історію проголошення Незалежності України та її сучасну боротьбу. Для участі потрібно зареєструватися за посиланням.

Цю ж екскурсію можна буде відвідати і в суботу, 24 серпня. Зареєструватися можна тут.

У суботу також відбудеться екскурсія "Шляхами становлення Незалежності України". Учасники дізнаються про історію становлення України як вільної держави, відвідають місця, пов’язані з ключовими історичними подіями, і ознайомляться з життєписами осіб, які відіграли важливу роль у боротьбі за Незалежність. Реєстрація доступна за посиланням.

Цю ж екскурсію можна буде відвідати і в неділю вранці. Місце зустрічі вказане в реєстраційній анкеті.

Окрім цього, організатори підготували екскурсію "Київ: нескорені та незалежні" до Дня Незалежності. Під час заходу гід розповість про боротьбу за незалежність України, а учасники відвідають місця пам'яті про учасників визвольних війн, революцій, видатних діячів і митців. Екскурсія відбудеться в суботу. Для участі потрібно зареєструватися.

Завершить екскурсійний тиждень "Смарагдова сага". У неділю ввечері всі охочі зможуть прогулятися парком "Нивки" в Шевченківському районі Києва. Під час прогулянки учасники дізнаються про історію цього місця та видатних особистостей, які тут жили і творили, надихаючись природною красою смарагдових Нивок. Реєстрація доступна за посиланням.

Зверніть увагу! Підтвердження реєстрації буде надіслано на електронну пошту та телефонним дзвінком.

"Екскурсійні маршрути розроблені відповідно до умов воєнного стану, тому в разі оголошення повітряної тривоги всі учасники екскурсії зможуть пройти в укриття, що розташовані неподалік", – розповіли у КМДА.