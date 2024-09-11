Greenpeace Центральної та Східної Європи офіційно відкрив офіс у Києві 10 вересня. Новий офіс має на меті посилити ініціативи, спрямовані на сприяння екологічно сталому відновленню в Україні, а також досліджувати екологічні загрози, що виникають внаслідок російської агресії.

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З якими напрямками працюватиме організація

Організація активно працює в Україні з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Зокрема, вони започаткували такі ініціативи, як проєкт "Зелене відновлення України".

Напрямки роботи:

Зелена відбудова України

Відновлення соціальної інфраструктури за допомогою чистих джерел енергії, таких як сонячні панелі та вітрові турбіни.

Розслідування екологічних злочинів війни

Вивчення наслідків російської агресії для довкілля та підтримка екологічного активізму в Україні.

Ядерна безпека

Моніторинг ризиків навколо атомних електростанцій України, особливо окупованої Запорізької АЕС.

Наталія Гозак, голова представництва Greenpeace в Україні, наголосила на критичній необхідності відмови від викопного палива та переходу до сталих джерел енергії. Її зауваження підкреслюють зростаючу нагальність екологічних реформ у регіоні.

Наша місія – допомогти Україні відновити соціальну інфраструктуру у сталий спосіб, використовуючи чисту енергію сонячних панелей та вітрових турбін. Ці рішення не просто зелені – це шлях до стійкого та енергонезалежного майбутнього для України,

– додала вона.