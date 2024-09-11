Greenpeace Центральної та Східної Європи офіційно відкрив офіс у Києві 10 вересня. Новий офіс має на меті посилити ініціативи, спрямовані на сприяння екологічно сталому відновленню в Україні, а також досліджувати екологічні загрози, що виникають внаслідок російської агресії.
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З якими напрямками працюватиме організація
Організація активно працює в Україні з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Зокрема, вони започаткували такі ініціативи, як проєкт "Зелене відновлення України".
Напрямки роботи:
- Зелена відбудова України
Відновлення соціальної інфраструктури за допомогою чистих джерел енергії, таких як сонячні панелі та вітрові турбіни.
- Розслідування екологічних злочинів війни
Вивчення наслідків російської агресії для довкілля та підтримка екологічного активізму в Україні.
- Ядерна безпека
Моніторинг ризиків навколо атомних електростанцій України, особливо окупованої Запорізької АЕС.
Наталія Гозак, голова представництва Greenpeace в Україні, наголосила на критичній необхідності відмови від викопного палива та переходу до сталих джерел енергії. Її зауваження підкреслюють зростаючу нагальність екологічних реформ у регіоні.
Наша місія – допомогти Україні відновити соціальну інфраструктуру у сталий спосіб, використовуючи чисту енергію сонячних панелей та вітрових турбін. Ці рішення не просто зелені – це шлях до стійкого та енергонезалежного майбутнього для України,
– додала вона.