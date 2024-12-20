Завдяки співачці Тіні Кароль та українському гурту TVORCHI "Щедрик" Миколи Леонтовича отримав нове звучання, пише 24 Канал. Гурт TVORCHI стали героями випуску проєкту Тіни Кароль "Дім звукозапису".

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TVORCHI виконали "Щедрик" разом з хором та оркестром

Різдвяний випуск програми був присвячений періоду національного відродження. Для музичного перевтілення Тіна Кароль запропонувала українську колядку "Щедрик".

Особливістю проєкту є те, що запрошений артист виконує пісню наживо і з першого дубля. Для запису "Щедрика" у виконанні TVORCHI було запрошено Народний художній колектив хор "Веснянка" під керівництвом диригентки Оксани Ткаченко, а також Заслужений академічний симфонічний оркестр Українського радіо під орудою маестро Володимира Шейка.

Як підкреслили учасники гурту TVORCHI, у світі всі знають мелодію Carol of the Bells, проте мало хто замислюється над походженням "Щедрика", зокрема тим, що це пісня, створена українським композитором Миколою Леонтовичем.

Працювати з такою легендарною композицією було водночас відповідально, хвилююче і неймовірно надихаюче. Дякуємо Тіні за запрошення і можливість долучитися до проєкту, який не лише зберігає, а й прославляє українське мистецтво у світі. Всі мають знати, що "Щедрик" – це українська композиція,

– додали учасники гурту.

TVORCHI переспівали колядку "Щедрик": дивіться відео

Чому було важливо представити "Щедрик" країнам Антанти

У програмі Тіни Кароль також мовиться про те, чому було важливо, щоб країни Антанти, які перемогли у Першій світовій війні, почули "Щедрик".

Відповідна ідея з'явилася у головного отамана української армії Симона Петлюри після того, як він почув хор Кошиця у Молодому театрі в Києві.

Річ у тім, що проголошена незалежність України не була визнана ключовими країнами Європи та Америки.

Петлюра ж хотів, щоб капела поїхала до Парижу, де в той час відбувалася Паризька Мирна конференція та засідали країни Антанти. Петлюра сподівався здобути визнання для України, показавши піснею, що ми – не більшовики, а навпаки, воюємо з ними.

Капела з різних причин, на жаль, не встигла на ключові події. Вони дали перший концерт у Парижі, коли основні рішення вже були ухвалені. Як відомо, українську делегацію на Паризьку конференцію так і не допустили, а Україну не визнали.

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