Культурна блогерка Софія Безверха склала свій рейтинг найдивніших різдвяно-новорічних традицій. У своїх соціальних мережах вона опублікувала ролик, в якому назвала 5 найдивніших українських традицій, пише 24 Канал.

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5 найдивніших українських традицій на Різдво та Новий рік

Перша традиція, яку виділила блогерка, коли на Святвечір (24 грудня) господарі розстеляються на долівці сіно. Діти бігають і починають качатися по підлозі, вдаючи із себе корів та овечок. Звісно, що діти імітують звуки тварин.

Як пояснює Софія Безверха, це для того, щоб худоба добре плодилася. Якщо ж в господарстві були бджоли, то аналогічну процедуру виконував господар, який йшов до вуликів з кутею і так само імітував гул бджіл.



Щедрування у Києві / Фото 24 Канал (Валентина Поліщук)

Друге – перед тим, як накрити стіл на Святвечір, його посипали сіном. Потім клали по чотирьох кутках скатертини часник і накривали скатертиною, після чого ставили на стіл все інше.

Вважалося, що цей часник прожене якусь нечисть,

– розповіла блогерка.

Третє – звичай залишати їжу для померлих предків на Різдво. Наші пращури, як розповіла Софія Безверха, вірили, що в цей різдвяний час душі предків десь поруч.

"Тому, сідаючи за стіл, вони їли, а потім на ніч лишали тарілку з наїдками, вважаючи, що ось вночі душі предків прийдуть почастуватися", – зазначила вона.

5 найдивніших українських традицій на Різдво та Новий рік: дивіться відео

Так само досі існує звичай, коли старші люди, дмухають на стілець чи лаву, перед тим як сісти за стіл, аби не роздушити предка.

Четверте – звичай закликати мороз на кутю. Перед тим, як сісти вечеряти на Святвечір, господар брав ложку куті, виходив на призьбу й кричав "Морозе – морозе, йди до нас кутю їсти".

І було продовження. А коли не йдеш до мене, то не йди й на наші поля, на наше жито, пшеницю і всяку пашницю. Тобто запрошення поїсти куті було по суті замовлянням, щоб мороз не приходив навесні й не псував майбутні врожаї,

– пояснила Софія Безверха.

П'ятий – новорічний обряд Маланки. Це театралізоване дійство, головними героями якого є Маланка, переодягнений хлопець у дівчину, і Василь, переодягнена дівчина в хлопця.



Щедрий вечір / Фото 24 Канал (Валентина Поліщук)

Їх супроводжували так само різні костюмовані персонажі в масках: дід, баба, ведмідь, чорт, коза, смерть, журавель того. Ватага ввечері й вночі на Новий рік ходила із піснями, колядками, щедрівками, розігрувала різні сцени.

"Дослідники вважають, що мета цього дійства – показати перехід зі Старого року в Новий рік. І так само через зміну гендерних ролей і через зміну соціальних ролей і через весь цей ґвалт якось підманути злі сили та відвернути їх, аби все було гарно в Новому році", – пояснила блогерка.