Там діти малюють, роблять ляльки-мотанки чи самостійно розписують шопери. Хаб заснували Юлія Зайцева з Дариною Рибалкою.

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Діти повинні бути дітьми

Вони з перших днів допомагали та видавали гуманітарну допомогу. Вже тоді жінки особливу увагу приділяли дітям. Дует взяв за правило святкувати дні народження маленьких іменинників, даруючи іграшки та організовуючи символічні святкування. Одного разу вони навіть здивували іменинника тортом і повітряними кульками.

На початку 2024 року жінки вирішили створити благодійний фонд для дітей. Розпочати роботу допоміг грант від Української волонтерської служби. За ці гроші Юлія та Дарина облаштували приміщення хабу, яке виділила громада, а також закупили кольорові пуфи й іграшки.

Я – мама двох дітей. Син досі навчається в харківській школі дистанційно, тому я розумію, наскільки для них важливе спілкування з однолітками,

– пояснила Юлія.

Фонд заручився підтримкою численних місцевих підприємців, які пожертвували іграшки та канцелярське приладдя. Крім того, фонд налагодив партнерство з бібліотекою імені Панюти. Вони організували відвідування бібліотеки для дітей. Харківська організація "Хаб Вокзал" надала матеріали для різноманітних майстер-класів, а Харківський фонд громади "Толока" надав необхідні речі, зокрема меблі, побутову техніку та портативну колонку, щоб розширити можливості ініціативи.

Дітей запрошують на заходи в закритому чаті та через гугл-форми, дбаючи про безпеку зібрань. У середньому долучаються 15-20 дітей, які приходять у центр щосуботи. Дарина зазначила, що вони не стараються лізти в психологію дітей, а просто залучають їх до чогось цікавого.

Ми просто даємо їм можливість бути дітьми, бо в них зараз це забирають,

– сказала жінка.