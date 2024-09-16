Автором ідеї облаштування безбар’єрного дитячого майданчика став Благодійний фонд "Центр надії". На ньому встановлені спеціальні гойдалки та інше розвиваюче обладнання.

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Що відомо про інклюзивний майданчик

Майданчик розроблений таким чином, щоб діткам з інвалідністю було зручно і безпечно гратись разом з усіма. Для цього тут облаштовані спеціальні гойдалки для дітей, що пересуваються на кріслах колісних та розвиваюче ігрове обладнання,

– поділилась проєктна менеджерка Карітас Чеської Республіки в Україні Наталя Мацькова.

Інклюзивний майданчик для дітей в Ужгороді / Фото Ужгородської міської ради

Керівник благодійного фонду "Центр Надія" Надія Ревта зазначила, що з відкриттям цього майданчика в Боздоському парку діти з інвалідністю зможуть не лише прогулюватися, а й брати участь у розвагах разом з іншими дітьми.

Вона також додала, що перед початком підготовки проєкту провели голосування серед батьків дітей з інвалідністю, і саме ця локація була обрана завдяки своїй доступності та зручності.

Батьки та діти на інклюзивному майданчику / Фото Ужгородської міської ради

"Маленьким відвідувачам ГО "Неємія" та БО "СОС Дитячі містечка" підготували цікаву розважальну програму із аквагримом, мильними бульбашками, цукровою ватою та аніматорами", – мовиться у повідомленні.

Дитина робить бульбашки / Фото Ужгородської міської ради

Майданчик передадуть на баланс комунального підприємства "Парк культури і відпочинку "Боздоський", яке буде відповідальним за його догляд та обслуговування.