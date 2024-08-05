Гарріс стверджує, що приготування їжі допомагає їй відпочити від роботи. У рамках своєї президентської кампанії 2020 року вона навіть опублікувала серію відео з приготування їжі.

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Що та де полюбляла їсти Камала Гарріс

У статті зазначили, що любов Гарріс до їжі також охоплювала і популярні ресторани швидкого обслуговування у Вашингтоні, де вона навчалася в Університеті Говарда

Її друзі згадують, що вона завжди думала про наступний прийом їжі. Адвокат Джилл Луїс розповіла, що Гарріс часто відвідувала Popeye's для швидкого перекусу, особливо вона любила там купувати куряче філе та булочки.

Ще одним місцем, куди майбутня віцепрезидентка полюбляла ходити, щоб поїсти, був Ben's Chili Bowl, де її замовлення включали бургер або знамениті напівпідкопчені ковбаски з чилі та сиром.

Однак любов Гарріс до їжі не обмежується лише американськими ресторанами. Її популярне відео з 2019 року разом з акторкою Мінді Каліг, де вони готували масала доса, демонструє її захоплення індійською кухнею. Гарріс також часто згадує про вплив своєї матері на її любов до цих швидких індійських панкейків.