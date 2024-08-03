Кожна людина п'є каву по-різному – хтось уранці, аби збадьоритися на початку дня, хтось – в обід чи навіть увечері. Тому науковці вирішили з'ясувати – яким же є найкращий час для прийому улюбленого напою.

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Кава зранку

Ранок – чи не найпопулярніший час для кави. Проте багато людей побоюються, що кофеїн впливає на рівень кортизолу та цукру в крові.

Гормон стресу, тобто кортизол – важливий для організму, адже відіграє важливу роль у регулюванні імунної функції, метаболізму, запалення і стресу. Однак надмірний рівень кортизолу шкодить нам. Та дослідження показали, що кофеїн хоч і тимчасово підвищує рівень кортизолу в крові, проте суттєво на рівень гормону не впливає, особливо при регулярному вживанні кави зранку.

Однак кава на голодний шлунок вранці може вплинути на рівень цукру, а радше на здатність організму підтримувати його в нормі. Особливо це стосується ранку після неякісного сну. Якщо у вас порушення сну чи підвищений рівень цукру й ви полюбляєте посмакувати кавою вранці – краще перед цим поснідати їжею, багатою на білок.



Перед тим, як випити каву вранці, варто поснідати багатою на білки їжею / Фото Shutterstok

Кава вдень

Кофеїн може підвищити працездатність та енергію, особливо це актуально для тренажерного залу. Наприклад, Міжнародне товариство спортивного харчування рекомендує вживати продукти з вмістом кофеїну за годину до тренування, аби отримати максимум користі.

Кава пообіді допоможе підвищити розумову активність та поліпшити роботу мозку. Однак якщо ви чутливі до кофеїну, то це може вплинути на ваш сон і погіршити його якість. Тому в такому випадку варто утриматися від улюбленого напою за 6 – 8,8 години до сну.



Кава вдень підвищує розумову активність / Фото Shutterstok

Кава ввечері

Прийом кави ввечері може погіршити сон, скоротити його тривалість та призвести до того, що наступного дня доведеться вживати більше кофеїну для того, аби працювати і просто не заснути, а це спричинить порушення наступної ночі. Така залежність від кави для заповнення порушеного сну відома як "кавовий цикл".

Як кава впливає на зниження ваги

Науковці провели дослідження, залучивши до нього 1 483 людини з метаболічним синдромом. Результати показали, що в тих, хто збільшив кількість випитої кави з 0 – 3 чашок на місяць до 1 – 7 чашок на тиждень, спостерігалося зниження ваги та загальної кількості жиру.

Також кава може допомогти підтримувати стабільну вагу або ж знижувати її завдяки своєму впливу на апетит на метаболізм. За даними досліджень, вживання кофеїну за 30 хвилин – 4 години до їжі знижує споживання калорій під час вживання їжі, що може сприяти зниженню ваги і підтримці маси тіла.

Крім того, кофеїн пришвидшує метаболічні процеси в організмі в стані спокою. Також кава підвищує окислення жирів.



Кава сприяє схудненню / Фото Shutterstok

Скільки можна пити кави на день

В одній чашці кави близько 96 міліграмів кофеїну, але на день варто вживати не більше 400. Тобто не більше 4 чашок. Вагітним же не рекомендовано вживати понад 2 чашок кави на день.