Вони забезпечують своєчасні сповіщення про загрозу та надають медичні інструкції. Ми зібрали добірку корисних застосунків, що можуть бути особливо корисними в умовах сьогодення.

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Які є корисні застосунки під час війни

З початку повномасштабної війни українці активно розробляють корисні застосунки, які допомагають в умовах війни. Ось кілька із них, які можуть стати вам у пригоді.

Розмінування України

ДСНС представила інтерактивну мапу та додаток для моніторингу замінованих територій. На мапі відображені зони, де підтверджено або підозрюється наявність вибухонебезпечних предметів.

Додаток також дозволяє повідомити про виявлені небезпечні об'єкти та отримати інструкції щодо безпечної поведінки.

"Розмінування України" / Фото ДСНС

Ти хто?

Застосунок від YouControl та Artellence дозволяє перевіряти особисті дані підозрілих осіб на предмет їхньої причетності до злочинних угруповань, розшуку чи санкцій.

Інтерфейс додатка дозволяє виявити потенційно небезпечних осіб на основі відкритих джерел інформації.

Ти хто / Фото You Control

єППО

Цей застосунок розроблений одеською волонтерською групою Технарі та схвалений Головним управлінням розвідки Міноборони.

єППО дозволяє користувачам сповіщати про переміщення ракет, передаючи координати та отримувати персоналізовані попередження про можливі атаки.

На основі отриманих даних штучний інтелект будує ймовірні вектори руху повітряних цілей на мапі. Втім, вона доступна лише військовим силам ППО.

Інтерфейс застосунку єППО / Фото з відкритих джерел

Трекер втрат ворога

IT-компанія Alty за підтримки Генштабу ЗСУ розробила додаток для відстеження втрат російських окупантів у різних категоріях, таких як особовий склад, авіація, артилерія та інше.

Крім цього, додаток має функцію сповіщення про повітряні тривоги, можливість підтримки ЗСУ через донати та відлік днів з початку війни.

Є також можливість додати віджет на робочий стіл для швидкого доступу до інформації.

Трекер втрат ворога / Фото з відкритих джерел

TacticMedAid

Цей застосунок показує детальні інструкції з надання першої медичної допомоги, включаючи накладення джгутів, зупинку кровотечі та надання допомоги в умовах шоку.

Окрім текстових пояснень, доступні відеоінструкції від медиків, що допомагають краще засвоїти необхідні навички.

Інтерфейс TacticMedAid / Фото з відкритих джерел

Повітряна тривога

Хмельницька IT-компанія Stfalcon спільно з Ajax Systems та Мінцифрою запустила додаток Повітряна тривога, що оперативно сповіщає про повітряні загрози.

Саме завдяки цьому додатку мільйони українців можуть не перейматися, що не почують сигнал повітряної тривоги.

Застосунок сповіщає про початок та завершення 5 типів тривог:

повітряна тривога;

артилерійський обстріл;

вуличні бої;

хімічна загроза;

радіаційна небезпека.

Застосунок Повітряна тривога / Фото з відкритих джерел