Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новий канал". Ведуча також з гумором зазначила, що цей "бізнес" був не надто прибутковим.

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Як Леся Нікітюк заробила свої перші гроші

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася несподіваною історією про те, як заробила свої перші гроші.

Я заробила свої перші гроші на ентомології – науці, що вивчає комах,

– заявила вона.

Леся Нікітюк / Фото з інстаграму

У дитинстві Нікітюк часто гостювала у бабусі, яка доручала їй незвичайну роботу – з віником і відром вона вирушала на город, щоб змітати жуків з картоплі та збирати їх. За цю допомогу бабуся платила їй.

"Я, до речі, заробила на цьому бізнесі 20 гривень за все літо", – додала Леся.