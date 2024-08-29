У Львові на зупинці на площі Соборній нещодавно завершили роботи з облаштування безбар’єрного простору. Наразі платформа піднята до рівня першої сходинки трамваїв і обладнана тактильними смугами, що покращує зручність для пасажирів, особливо для осіб з інвалідністю.

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Вже є 12 доступних зупинок

Як зазначив Павло Сирватка, представник управління безпеки та вуличної інфраструктури ЛМР, попередня низька платформа створювала складнощі для людей на інвалідних візках через невідповідний кут нахилу пандусів. Наразі ці проблеми усунено.

Від початку року у Львові вже облаштували 12 доступних зупинок громадського транспорту. Зокрема, на вулицях Зеленій, Шевченка та інших. Планується також зробити доступними ще кілька зупинок і збудувати нову навпроти Личаківського військового кладовища.

На сьогодні близько 75% зупинок у Львові відповідають вимогам доступності.