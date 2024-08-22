Попри те, що McDonald’s не розголошує точну кількість таких карток, компанія визнала їх існування у прес-релізі 2022 року. Головний маркетинговий директор McDonald’s у США Тарік Хассан підтвердив, що ці картки дійсно існують.

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Що відомо про картку McGold

У світі існує небагато таких "золотих карток", втім, у Білла Гейтса вона ще більш унікальна, адже дозволяє йому безоплатно харчуватися у будь-якому ресторані McDonald’s по всьому світі.

Про те, що така картка дійсно існує, стало відомо у 2022 році.

Наші шанувальники були зачаровані знаннями про карту McGold та її існування,

– розповів Хассан.

Втім, він не розповів, скільки таких карток зараз є в обігу, або тих, хто їх має. Єдине, що відомо – Білл Гейтс не єдиний мільярдер, у якого є McGold.

У кого є McGold

Відомо, що колись картка McGold була у актора Роба Лоу. Ще одним володарем "золотої картки" може бути мільярдер Уоррен Баффет.

Варто зауважити, що у той час, як "золота картка" Білла Гейтса дозволяє йому харчуватися безоплатно в будь-якому ресторані McDonald’s по всьому світу, McGold Уоррена Баффета дозволяє йому харчуватися безоплатно лише в Омахі, його рідному місті.

Втім, за словами самого Баффета, це не є проблемою.

"Є лише кілька (цих карток – Тренди 24). У Білла Гейтса є така. Я думаю, вона хороша у всьому світі. Моя хороша лише в Омахі, але я ніколи не залишаю Омаху, тому моя так саме хороша, як і його", – зауважив Баффета у розмові з CNBC.