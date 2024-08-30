Тренд набув шаленої популярності в мережі настільки, що і сама Зара Ларссон не пройшла осторонь. Як результат – пісня через 7 років після релізу повернулася в чарти.

Цікаво Вірусне відео із "незаконним" рецептом кави: чоловік додав у напій ціле яйце

Мем з дельфінами розриває мережу

Суть тренду доволі проста – користувачі мережі використовують барвисте зображення з дельфінами, веселками тощо, на яких пишуть певні фрази і публікують це під пісню Symphony.

Зазвичай це демотиваційні, депресивні, іронічні або саркастичні фрази. У поєднанні з барвистою картинкою і драйвовою піснею виходить дещо сюрреалістично. Тому мем миттю став вірусним у мережі. Під цю пісню виклали вже понад 600 тисяч відео. Не оминули тренд й українці.

Мем з дельфінами в українській адаптації: дивіться відео



І Зара Ларссон не пройшла мимо цього тренду і використала мемне зображення у себе на концерті, виконуючи цю пісню. Це не тільки додало популярності мему, але й самій пісні.

Зара Ларссон на своєму концерті: дивіться відео

Як результат – пісня Symphony наприкінці серпня 2024 року очолила чарт TikTok Billboard Top 50 – щотижневого рейтингу найпопулярніших у США пісень у соціальній мережі на основі кількості та охоплень відео з використанням тієї чи іншої пісні. Варто зазначити, що цього тижня пісня дебютувала у цьому чарті й одразу з 1 місця.