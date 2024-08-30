Чоловік показав у мережі "незаконний" спосіб готувати каву, чим спричинив бурхливу реакцію користувачів. Справа в тому, що він додав у каву ціле яйце, передає 24 Канал.

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Він використав також і шкарлупу

Чоловік розбив яйце і подрібнив його – шкаралупу та все інше – з невеликою кількістю кавових зерен, перед тим як закип’ятити суміш з водою, а потім процідити.

Ймовірно, такий вид кави був популярний на заході Америки в 1800-х роках. Його називали "Church Basement Coffee". За словами чоловіка, яєчний жовток і білок "освітлюють" каву, зменшуючи гіркоту.

А шкаралупа мінімізує кислотність, в результаті чого чашка насичена, м’яка і мрійлива. На смак майже схожий на чорний чай,

– пояснив він.

Відео із приготуванням цієї кави подивились 2,7 мільйона разів, розділив людей. «Це здавалося незаконним», — написав хтось у розділі коментарів.

Багато користувачів поставили під сумнів висновок чоловіка, який полягав у тому, що суміш мала смак "чорного чаю".

Кава з яйцем: дивіться відео / jimmythebarista/Instagram