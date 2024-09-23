Вони виявили потребу в перебудові вбиралень, встановленні попереджувальних знаків та облаштуванні безбар'єрних укриттів. Про це повідомляє Міндовкілля.

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Як хочуть модернізувати парк "Межигір'я"

Парк-пам'ятка "Межигір'я" розпочинає новий проєкт у рамках Національної стратегії з формування безбар'єрного простору в Україні.

Огляд парку "Межигір'я" / Фото Міндовкілля

Учасники бойових дій, люди з інвалідністю, експерт із безбар’єрності та представники Асоціації гідів України провели огляд території парку, щоб розробити дорожню карту екскурсійних зручних маршрутів. Окрему увагу приділили зручності для матерів із дитячими візочками.

Це та група населення, для яких відвідування парку-пам’ятки має бути зручним, легким, цікавим і комфортним,

– зазначили в Міндовкілля.

Вони встановили, що необхідно модернізувати вбиральні для людей з інвалідністю, додати знаки, що попереджають про кут нахилу, та облаштувати доступне укриття.