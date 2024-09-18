Про це йдеться у постанові Національного банку України. Також банки повинні на постійній основі інформувати клієнтів про доступні відділення.

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Як зміняться відділення банків до 2025

НБУ зобов'язав банки до 1 січня 2025 року забезпечити фізичну та інформаційну доступність для людей з інвалідністю щонайменше у 50% своїх відділень у кожному регіоні.

Мета цієї вимоги – створення інклюзивного фінансового середовища для всіх громадян, особливо для людей з інвалідністю, ветеранів війни та літніх осіб.

Відповідно до змін у Положенні про ліцензування банків, кожна фінансова установа повинна визначити підрозділи, що відповідатимуть встановленим вимогам інклюзивності, та зробити їх доступними для людей з обмеженими можливостями.

Банки зобов'язані постійно інформувати клієнтів про доступні відділення, їхнє розташування, контактні дані та графік роботи через офіційні вебсайти, мобільні додатки, служби підтримки, чатботи, месенджери та в загальнодоступних місцях у самих відділеннях.

Фізична доступність відділень має відповідати державним стандартам інклюзивності будівель, а інформаційна – забезпечувати можливість самостійного отримання інформації про фінансові послуги через вебсайти та мобільні застосунки.