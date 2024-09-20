Вчені вперше виявили мікропластик у нюховій цибулині людського мозку. The Independent пише, що це може свідчити про значно більшу присутність цих частинок в організмі, ніж передбачалося раніше.

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8 випадків із 15

У ході дослідження, проведеного науковцями з Бразилії та Німеччини, мікропластик було виявлено у мозковій області, що відповідає за нюх, у восьми з 15 випадків розтину дорослих людей. Виявлені частинки знаходилися в нюховій цибулині, що є важливою частиною нервової системи.

Науковці з Університету Сан-Паулу зазначають, що крихітні частинки пластику, поширені в повітрі, скоріш за все, вдихалися протягом життя померлих. Раніше мікропластик вже виявляли в інших частинах тіла, таких як легені, кишківник, печінка, кров і навіть сперма, однак існувала думка, що гематоенцефалічний бар'єр захищає мозок від подібних часток.

Як ці частинки потрапляють в організм

Нове дослідження ставить під сумнів це переконання, вказуючи на можливість потрапляння мікропластику в мозок через нюхову систему. Це може мати серйозні наслідки, оскільки існує припущення про потенційний вплив мікропластику на розвиток неврологічних захворювань, таких як деменція.

Під час аналізу 15 зразків мозку було виявлено 16 синтетичних частинок і волокон у восьми випадках. На думку вчених, пластик міг проникнути в мозок через отвори в кістці основи черепа, відомій як решітчаста пластинка, що з’єднує носову порожнину з нюховою цибулиною.

Це відкриття підсилює гіпотезу про те, що нюхова система може бути важливим шляхом проникнення зовнішніх часток у мозок. Науковці також зазначають, що навіть дрібніші частинки можуть проникати в організм легше, ніж вважалося раніше, і потенційно сприяти розвитку неврологічних і психічних захворювань.

Дослідники підкреслюють важливість цих результатів, враховуючи ймовірний нейротоксичний вплив мікропластику та глобальне забруднення довкілля. Це може мати серйозні наслідки для здоров'я в контексті поширення нейродегенеративних хвороб.

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