Якщо ви втомилися від своєї роботи, то у вас є шанс спробувати себе у ролі тестувальника запахів або дояра змій. Дізнайтеся про 7 неймовірно дивних професій, про існування яких ви, ймовірно, навіть не підозрювали.

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Дояр змій

Якщо у вас відсутній страх змій та маєте тверду руку, ви можете стати доярем змій. Дояр змій добуває смертельну отруту з різних видів змій. Потім її використовують для медичних досліджень та виробництва протиотрути.

За рік на такій роботі можна заробити близько 1,5 мільйона гривень.

Професійний свистун

Професійних свистунів наймають для виступів у рекламі, фільмах та навіть живих заходах. Також цьому можна навчати інших онлайн і отримувати додатковий дохід від свого таланту.

Зауважимо, що оплата професійного свистуна буде залежати від досвіду та попиту, найкращі свистуни можуть заробляти близько 2 мільйонів гривень на рік.

Суддя з запахів

Деякі люди заробляють на життя тим, що просто вміють добре відчувати та оцінювати запахи. Судді з запахів працюють у таких галузях, як парфумерія та харчова промисловість, або беруть участь у дослідженнях.

Зарплата оцінювача запахів може коливатися від 200 до 400 тисяч гривень. Все залежить від конкретних посадових обов'язків і місця розташування.

Тестувальник їжі для тварин

Якщо ви гурман і любите тварин, то робота дегустатором корму для домашніх тварин може бути вашою перевагою. Дегустатори кормів для домашніх тварин відбирають і оцінюють різні смаки та текстури корму для домашніх тварин, щоб переконатися в якості та смакових якостях.

Хоча ця робота може бути не найпривабливішою, дегустатори корму для домашніх тварин можуть гідно заробляти на життя, маючи зарплату початкового рівня від 50 тисяч гривень.

Професійний сонько

Для тестування матраців, подушок та інших продуктів, пов’язаних зі сном, щоб отримати відгук про комфорт і якість, наймають професійного сонька.

Єдиним недоліком таких вакансій є висока конкуренція. Можливо, ця робота не така високооплачувана, як інші, втім, на ній можна отримати до 500 тисяч гривень за проєкт.

Очищувач вух

За допомогою таких інструментів, як гострі сталеві голки та бавовна, очищувачі вух вміло видаляють вушну сірку та бруд. Попри те, що це дивно звучить, люди все одно користуються цією послугою.

Коли справа доходить до грошей, очищувачі вух отримують пристойний дохід приблизно від 700 до 1200 гривень на день.

Емпатичний слухач

Є люди, які отримують гроші за те, що вислуховують проблеми незнайомців. Чуйні слухачі пропонують свої послуги тим, хто потребує психічної підтримки та емоційного зв’язку.

Хоча ця робота може здатися трохи дивною, вона може приносити задоволення, але для цієї посади немає фіксованого діапазону доходу, оскільки це досить новий тип роботи.

Попри це, будь-хто може створити свій профіль у LinkedIn або виступити на таких платформах, як Upwork, щоб отримати роботу.