Одна із таких дивних традицій є в Перу. Про це пише 24 Канал.

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Як там святкують Новий рік

У святковому оголошенні Перу було названо найкращим місцем для зустрічі Нового року для завзятих мандрівників. Ця південноамериканська країна пропонує унікальну традицію для тих, хто прагне нових пригод.

У новорічну ніч бажаючим пропонується прогулятися вулицями з порожньою валізою, що символізує їхнє прагнення до досліджень і подорожей у наступному році.

З наближенням свята багато хто розглядає цей інтригуючий звичай як спосіб перейнятися духом пригод.

Наприклад, у Чилі мешканці міста Талька святкують Новий рік на кладовищі, вшановуючи покійних, ця традиція триває понад два десятиліття.

А у Шотландії традиційно святкують Новий рік, підпалюючи бочки з дьогтем і кочуючи їх вулицями, що символізує "спалення старого року".