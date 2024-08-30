Новий заклад площею 469 м² налічує 125 місць у залі та 106 на терасі. Із першого дня роботи в ресторані доступне повне меню.

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Компанія продовжує втілювати стратегію

Віталій Стефарук Директор з розвитку "МакДональдз" в Україні Із сьогоднішнім відкриттям в Одесі компанія продовжує втілювати стратегію бути поруч із клієнтами, поступово збільшує кількість закладів у великих містах і відкриває нові ресторани там, де це найбільш зручно для відвідувачів. Так, новий "МакДональдз" розташований у житловому масиві неподалік від в’їзду в місто зі сторони автошляху М05 Київ-Одеса. Це робить його зручним як для подорожувальників, так і для мешканців житлових комплексів неподалік,

Відвідувачі зможуть замовити страви в залі на касі та за допомогою цифрових терміналів самообслуговування, або скористатися МакДрайвом. Служба доставки МакДелівері запрацює за кілька тижнів після відкриття закладу. Графік роботи ресторану – з 7:00 до 22:30, МакДрайву – з 5:00 до 22:30. А найближчим часом ресторан буде обладнано потужним генератором для безперебійної роботи під час відключень електроенергії.

Як виглядає заклад / Фото, надані 24 Каналу

Зверніть увагу! Ресторан працюватиме за розширеними правилами безпеки, яких неухильно дотримуються всі заклади "МакДональдз" в Україні. Під час повітряної тривоги ресторани зачиняються, аби працівники та відвідувачі могли перейти в найближче укриття, і відкриваються орієнтовно через годину після її скасування.

Новий заклад "МакДональдз" в Одесі став четвертим рестораном мережі, що розташовується безпосередньо на території автозаправної станції, і першим проєктом, втіленим у співпраці з АЗК ОККО. Раніше "МакДональдз" відкрив два ресторани у співпраці з KLO в Києві та один ресторан у співпраці з WOG на трасі М-06 Київ-Чоп. А прямо зараз триває будівництво іще одного ресторану в співпраці з ОККО в Мукачеві (Закарпатська область).

"Суть партнерських проєктів із АЗК полягає в тому, щоб у певній точці на трасі або в місті сформувати широкий комплекс послуг. Це не конкуренція, а доповнення одне одного. І, головне, це можливість вибору для відвідувачів", – додає Віталій Стефурак.

Дізнатися про графік роботи та перелік усіх ресторанів "МакДональдз" в Україні можна з офіційних джерел інформації компанії: на сайті "МакДональдз" в Україні та в мобільному застосунку в AppStore та GooglePlay.

