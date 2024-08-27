Та інклюзія у сучасному світі залишається пріоритетом. Саме прагнення зробити усе доступним і зумовило появу спеціальних застосунків, котрі дозволяють переглядати фільми людям з вадами зору чи слуху, розповідають Тренди24.

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Застосунки для людей з вадами слуху чи зору

GRETA

Це німецький застосунок, який містить аудіодискрипцію фільмів для людей, з вадами зору та приховані субтитри для людей з порушеннями слуху. Аудіодискрипції та субтитри доступні в будь-який час та будь-якому місці – у кінотеатрах, вдома чи у школі. Для цього потрібен тільки смартфон.

Єдиною передумовою є те, що застосунок має співпрацювати з дистриб'ютором фільму, аби була можливість зробити його доступним. GRETA зараз пропонує доступ до понад 900 фільмів по всьому світу.

Що пропонує застосунок GRETA: дивіться відео

MovieReading

MovieReading – італійський застосунок, який пропонує схожий спектр доступу, як і попередній. Для того, аби переглянути фільм, потрібно запустити синхронізацію й застосунок підтягне аудіодискрипцію, посилить звук або покаже субтитри – залежно від потреби.

"Подив"

Це – український додаток, створений командою KyivMusicFilm. Він також пропонує аудіодискрипцію та субтитри.

Завдяки розширеним субтитрам кіно зможуть переглянути і люди з порушенням слуху. Окрім реплік персонажів ці субтитри розкривають контекст та інші звукові характеристики сцен стрічки, що допомагає глядач(к)ам повною мірою зануритись у перебіг подій на екрані,

– йдеться на сайті застосунку.

Застосунок доступний для завантаження для пристроїв на основі iOS версії 16.0 та Android версії 8.0 і вище. Для хорошого глядацького досвіду в кіно потрібні лише телефон та навушники (для тих, кому потрібна аудіодискрипція).

Earcatch / Subcatch

Earcatch – це також український застосунок для людей з вадами зору, адже пропонує тільки звукові озвучення фільмів. Перед переглядом фільму варто лише обрати потрібний звуковий ряд та завантажити його. Застосунку потрібно надати доступ до мікрофону, аби під час перегляду він "почув", що відбувається та синхронізував запис з тим, що відбувається на екрані.

Subcatch – застосунок, також створений українцями, який пропонує субтитри у фільмах для людей з порушеннями слуху. Функціонал там такий же, як і в попередньому.

Цікаво! Усі згадані вище застосунки доступні для завантаження в Play Market та App Store.