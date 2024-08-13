В Україні розпочала роботу нова онлайн-платформа "Курс", створена для допомоги ветеранам у здобутті нових професій та працевлаштуванні. Ця ініціатива надає можливість ветеранам опанувати нові навички в режимі онлайн та знайти роботу в різних сферах.

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Що відомо про платформу

Платформа пропонує курси в таких галузях, як будівництво, адміністрування, продажі, фармація, комунікації та аграрний сектор, незалежно від попереднього досвіду роботи.

Щоб скористатися сервісом:

Зареєструйтесь як учень.

Запишіться на безкоштовний курс за вашим вибором.

Пройдіть тестування після завершення курсу.

Якщо результати тесту будуть задовільними, вас запросять на співбесіду. Після цього передбачено стажування та працевлаштування.