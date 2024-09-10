Українська музика розвивається все більше та все частіше звучить у різних країнах світу. Так сталося і з піснею "Ворожила" від Go-A, розповідають Тренди 24.

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Пісня звучить у різних куточках світу

Новий хіт від українського гурту, який вже підкорив серця слухачів кілька років тому під час пісенного конкурсу "Євробачення", став справжнім відкриттям.

Його запускають на танцювальних майданчиках у Бразилії, Бельгії, Іспанії, Мексиці. Звісно ж, заслужену популярність він отримав також і в Україні.

Зверніть увагу! Під час "Євробачення-2021" гурт із піснею "Шум" дійшов до фіналу. У півфіналі вони посіли 2 місце, а у фіналі – 5.

Українська пісня, що звучить по всьому світу: дивіться відео

Українська музика набуває популярності та отримує все більше визнання у різних країнах світу.