Компанія вже зібрала 235 мільйонів доларів і планує відродити мамонтів до 2028 року. Про це повідомляє Bloomberg.

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Що відомо про інвестицію режисера

Джексон інвестував 10 мільйонів доларів у стартап Colossal Biosciences, який працює над відродженням вимерлих тварин, таких як мамонти, тасманійські тигри та додо.

Загалом компанія вже отримала 235 мільйонів доларів. У 2023 році вони оголосили, що хочуть відродити мамонтів до 2028 року в їх природному середовищі – в Арктиці.

Крім того, вчені працюють над відновленням тасманійського тигра, щоб повернути його на рідний острів.

СЕО компанії Бен Ламм зазначив, що в компанії не очікували залучити таку значну суму. Він стверджує, що інвестори самостійно пропонують кошти, оскільки їх захоплює сама ідея проєкту.

Водночас Джексон підтримав біотехнологічну компанію, адже прагне запобігти вимиранню видів у своїй рідній Новій Зеландії.