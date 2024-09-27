Мова йде про плавучі платформи XolarSurf, повідомляє видання ECOticias. Фактично – це плавучі сонячні панелі.

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У чому суть винаходу та чому він важливий

Створення плавучої платформи належить італійському стартапу Saipem. Перший модульний плавучий прототип сонячної електростанції XolarSurf, розроблений норвезькою філією Saipem, Moss Maritime спільно з Kystteknikk та іншими субпідрядниками.

Технологія XolarSurf дає змогу виробляти електроенергію за допомогою фотоелектричних сонячних панелей, встановлених на плавучих платформах, спеціально спроєктованих для роботи в суворих морських умовах. Вони можуть працювати в екстремальних умовах та витримувати хвилі висотою до 8 метрів.

Ці панелі є варіантом для територій, де недостатньо землі для створення альтернативних джерел енергії, наприклад – для островів. Особливістю розробки є її модульність, яка дає змогу створювати "острови" з кількох плавучих платформ. Одна така платформа може виробляти від 35 до 45 кіловатів енергії – усе залежить від розмірів панелей. Також їх можна інтегрувати зі стаціонарними або плавучими морськими вітровими станціями.

Розробники уже провели успішне випробування панелі на острові Фрейя в Норвегії. Винахідники кажуть, що ці платформи можуть змінити енергетичний сектор.

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