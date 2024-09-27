Зібрані відходи продають, а виручені кошти спрямовують на благоустрій будинків та донати на потреби армії. Про це йдеться на сайті Вінницької міської ради.

Дивіться також Екошкіра із грибів: жінка започаткувала інноваційний метод

Що відомо про екоініціативу вінницьких ОСББ

Власну "сортувальну станцію" мешканці багатоповерхівки на вулиці Праведників світу створили в грудні 2021 року.

Завдяки такому майданчику небайдужі вінничани зменшують негативний вплив на довкілля, а заразом отримують ресурси, завдяки яким покращують простір навколо себе та донатять на потреби Збройних Сил України,

– мовиться у повідомленні.

Сортувальну станцію три роки тому заснувала екоактивістка Ірина Петрик, яка вже десять років займається сортуванням відходів і вирішила залучити до цього й інших людей.

"Все почалося з двох картонних коробок, які я поділила і звичайним фломастером підписала: "скло" та "пластикові пляшки". Потім в загальному чаті ОСББ запросила сусідів наповнювати ці коробки, охочих відгукнулося чимало", – розповідає вона.

"Сортувальна станція" вінницького ОСББ / Фото Вінницької міської ради

Зараз на сміттєвому майданчику цього будинку розміщено близько 10 контейнерів для різних видів вторсировини, таких як ПЕТ-пляшки, скляна тара, алюмінієві банки, пластик і плівка. Ці контейнери були придбані на кошти, отримані від продажу зібраних відходів.

Як тільки механізм сортування налагодився, почали продавати зібране. Знайшли підрядника, який дає за це кошти. Таким чином ми придбали перший контейнер і так поступово розширили нашу "сортувальну станцію". Тепер виручені кошти донатимо на потреби Збройних Сил України,

– додає Ірина Петрик.

Вона додала, що вивіз ліквідної вторсировини відбувається раз на 3 тижні, за який в середньому платять 1,5 тисячі гривень. Воднчоас все, що підприємство не забирає, відвозять на "ЕкоШатл".

Перед тим як викидати вторсировину, важливо переконатися, що вона чиста і суха, а пляшки краще стискати, щоб вони займали менше місця, радять екоактивісти. За словами голови правління ОСББ Юлії Чуйко, мешканці позитивно ставляться до ініціативи сортування сміття.

"90% наших мешканців – молоді люди, вони зацікавлені в тому, щоб жити в комфорті, екологічній обстановці. І ми хочемо власним прикладом показувати іншим мешканцям нашого міста наскільки сортування відходів це корисна ініціатива", – сказала Чуйко.

"Сортувальна станція" вінницького ОСББ / Фото Вінницької міської ради

Подібна сортувальна станція діє також у ЖК "Фортеця". Там мешканці ОСББ облаштували майданчик для збору вторсировини у відповідному вигляді. За словами голови ОСББ Лесі Каплун, ідею сортування сміття жителі підтримали одностайно, і станція успішно працює вже три роки.

"Своїми силами ми створили відповідні контейнери і сортуємо сміття за різними категоріями – пластик, скло, жерстяні бляшанки, папір та клейонка. Все це ми передаємо підряднику на подальшу переробку і отримуємо за це кошти. Їх ми спрямовуємо на покращення благоустрою та комфорт наших жителів. Кожен мешканець самостійно обирає, як саме сортувати – хтось підготував відерця, хтось в коробках його складає. Наш сміттєвий майданчик знаходиться поруч з будинком, тож немає проблеми в тому, щоб щодня наповнювати наші контейнери", – зазначила Каплун.

Координаторка процесу Юлія Замушинська зазначає, що ініціативи, реалізовані в цих двох ОСББ, мають надзвичайно важливий вплив на добробут громади.

"Насамперед це призводить до зменшення відходів. Дуже важливо, що вінничани розуміють, як можна мінімізувати негативний вплив на середовище та користуються ресайклінгом, тобто переробкою. Таким чином ми також зберігаємо ресурси", – сказала Замушинська.