Підприємиця Марта Кондрин започаткувала виробництво шкіри Mycelia Tech, виготовленої з грибкового міцелію. "Економічна правда" пише, що цей інноваційний матеріал пропонує стійку альтернативу як натуральній, так і синтетичній шкірі, що знаменує собою значний прогрес в екологічній моді.

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Що це за виробництво

Завдяки розробці грибну шкіру вирощують у лабораторіях, використовуючи субстрат із пшениці та тирси. Цей матеріал отримують з особливого виду грибів, відомого як лакований трутовик, або рейші. Весь процес виробництва триває до двох місяців, протягом яких матеріал проходить пресування, сушіння та обробку пластифікаторами, прокладаючи шлях до стійких альтернатив у моді та за її межами.

У теплі періоди року матеріал росте швидше. Технологія вирощування та перетворення грибного міцелію на замінник шкіри запатентована.

Що це означає для екології

Ця екошкіра стала значним досягненням у сфері екологічно чистих матеріалів, адже вона є гнучкою і тактильно кращою альтернативою штучній шкірі. Зокрема, виробництво екошкіри потребує значно менше ресурсів і має менший вплив на навколишнє середовище порівняно з традиційною шкірою та синтетичними матеріалами.